Juanma Romero

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La calle Colón culmina las dos primeras semanas de obras

La remodelación integral de la calle Colón cumple este lunes sus primeras dos semanas de ejecución con un balance ajustado al plan de obra aprobado. Los trabajos avanzan en plazo, centrados en la renovación de las aceras, sin interrumpir el tráfico rodado y manteniendo el acceso peatonal a todos los comercios de uno de los principales ejes comerciales de la ciudad.

La actuación, ejecutada por Pavasal, arrancó el 15 de junio y está previsto que finalice antes de la campaña navideña. Es la primera intervención del Plan Valentia, la estrategia del Ayuntamiento de València para reurbanizar el centro histórico con una baldosa identitaria que conquista espacio para el peatón y unifica la imagen del centro histórico de la ciudad conforme al catálogo diseñado por el Consejo Asesor de Urbanismo.

En apenas dos semanas de ejecución, algunos tramos de aceras ya muestran su imagen definitiva. En el entorno de Porta de la Mar y en los primeros metros de Colón desde ese punto ya puede observarse el nuevo pavimento de granito, que unifica la estética con calles del entorno como Comte de Salvatierra.

El plan aprobado no contempla ningún corte de tráfico durante el día; solo se ocupa el carril contiguo a la acera en la que se esté trabajando en cada momento, garantizando la circulación en el resto de la vía, asimismo, el acceso a los comercios queda asegurado.

El asfaltado de la calzada se ejecutará más adelante en horario nocturno, entre el 25 de octubre y el 6 de diciembre, para minimizar la afección a la actividad comercial.