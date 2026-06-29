Juanma Romero

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La huelga de Cercanías apenas afecta a la Comunitat Valenciana

Tres servicios de la línea de Cercanías C2 han sido cancelados por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario para este lunes, que ha secundado un maquinista, mientras que la alta velocidad y la larga y media distancia circula con normalidad en Valencia, según informa Renfe.

El Sindicato Ferroviario convoca este lunes la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas que ha anunciado, coincidiendo con la operación salida de las vacaciones de verano, para denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la representación legal de los trabajadores que permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe, y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías.

En la Comunitat Valenciana los servicios de Alta Velocidad , Larga y Media Distancia, circulan con normalidad ya que el personal de Renfe, que cubre estos trenes, no ha secundado la huelga, por lo tanto circula el 100 % de los servicios, según indican fuentes de Renfe.

En cuanto a los servicios de Cercanías, las mismas fuentes señalan que ha secundado la huelga un maquinista, lo que ha supuesto la cancelación de tres servicios de la C2.