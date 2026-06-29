Marta Platel, Premio Fernando Lara 2026, este marten en Levante en Directe

En el programa Levante en Directe de este martes a las 14 horas, la invitada será Marta Platel, quien hablará de su último libro `El baile de las criadas´, que ha sido obra ganadora del Premio Fernando Lara 2026. Este galardón está dotado con ciento veinte mil euros y este año ha alcanzado una destacada participación con un total de 1.003 novelas originales e inéditas presentadas, procedentes de España y del extranjero.

La trama se sitúa en la Barcelona de 1941, bajo el yugo del franquismo y con los nazis instalados en la ciudad. Allí, la joven Melisa Arranz entra a servir en casa de los Llebrera. Todo parece responder al destino previsible de una muchacha humilde hasta que una tarde, en un baile, conoce a un hombre que cambiará su vida para siempre. Cuando descubra que aquel apuesto desconocido no es quien dice ser, una sucesión de revelaciones la arrastrará a un territorio incierto, donde la pasión, la mentira y el peligro laten bajo el brillo de la buena sociedad y la sombra de las reuniones clandestinas.

Se trata de una historia de traición, pasiones prohibidas e identidades ocultas ambientada en una época en la que cualquier acto de rebeldía podía cambiar el curso de la historia.

Con un marcado aire similar a `Downton Abbey´, la novela contrapone dos mundos que conviven de puertas adentro: el de los señores y el del servicio. Las costumbres, los afectos, las renuncias y las desgracias de las criadas se entrelazan con las tensiones, las apariencias y los conflictos de sus señores, enriqueciendo la trama con una poderosa dimensión social y emocional.

La novela rescata un episodio tan real como poco transitado en ficción: la presencia y la influencia de los círculos nazis en la Barcelona de la posguerra. A través de sus redes de poder, sus afinidades ideológicas, sus espacios de sociabilidad y su compleja relación con la comunidad judía, la autora ilumina una zona oscura y fascinante de nuestra historia reciente.

Destaca, además, el minucioso trabajo de documentación de la autora, que reconstruye con enorme viveza la Barcelona de la época: los locales frecuentados por los nazis, los clubs de baile, la vida cotidiana de los mercados, los precios, los usos sociales y las condiciones de vida del servicio doméstico. Una ambientación rica y verosímil que convierte la ciudad en un personaje más de la novela.

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Marta Platel nació en Barcelona, donde reside actualmente. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona y ha desarrollado gran parte de su larga trayectoria profesional en revistas de diferentes ámbitos. `El último vuelo de la abeja reina´, su debut en la ficción, tuvo una gran acogida por parte de los lectores y la crítica especializada. `El baile de las criadas´ es su segunda novela.