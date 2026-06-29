Penélope Maestro

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Pérez LLorca visita Hinojosa Paper, empresa que va a invertir 36 millones en la planta de l´Alqueria d´Asnar

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado las instalaciones de Hinojosa Paper en L’ Alqueria d’ Asnar, una empresa familiar referente de la economía circular, que cuenta con 24 plantas en varios países y más de 3.000 trabajadores.

Pérez LLorca ha señalado que las administraciones han de trabajar al lado de estas industrias.

El president ha remarcado el compromiso de Hinojosa, que recicla el 99% de lo que produce, y de la industria del envase y el embalaje con la transición hacia modelos productivos más sostenibles.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha felicitado a Grupo Hinojosa por su apuesta de 36 millones de euros que van a invertir en la planta de L’Alqueria d’ Asnar para aumentar la producción y seguir avanzando hacia un modelo energético más limpio y sostenible.