Juanma Romero

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El Servicio de Urgencias del Hospital General inicia la última fase de las obras

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado las obras de la tercera y última fase de las obras reforma integral del Servicio de Urgencias del Hospital General de Valencia, una actuación que permitirá modernizar y ampliar más de 2.000 metros cuadrados de estas instalaciones mediante una inversión de 4,8 millones de euros.

La actuación se está ejecutando de forma escalonada para garantizar el funcionamiento normal del servicio durante las obras. De este modo, las dos primeras fases ya han concluido y actualmente se desarrolla la tercera y última fase, dividida en distintas subfases para mantener la coordinación con el resto del hospital y asegurar en todo momento la continuidad asistencial.

Varias áreas se encuentran en funcionamiento, mientras que este verano se incorporarán progresivamente nuevos espacios, como la conexión con Radiología y Traumatología, que mejorará la circulación de pacientes y profesionales dentro del servicio.