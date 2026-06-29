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València despedirá junio con una jornada estable y máximas de 32 grados

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Penélope Maestro

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València despedirá junio con una jornada estable y máximas de 32 grados

Penélope Maestro

Valencia
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La provincia de València cerrará el mes de junio con una jornada marcada por el tiempo estable, el predominio del sol y unas temperaturas plenamente veraniegas. La previsión para este martes apunta a cielos despejados durante prácticamente todo el día en el conjunto del territorio.

Mientras que en el interior de Castellón podrían aparecer algunos chubascos y tormentas durante la segunda mitad de la jornada, en la provincia de València continuará el ambiente tranquilo y soleado, tanto en la costa como en el interior.

Las temperaturas apenas variarán y las máximas volverán a situarse en torno a los 32 grados, manteniendo el calor característico de los últimos días.

De esta forma, València despedirá el mes de junio con una jornada de estabilidad atmosférica y ambiente plenamente estival, en contraste con las tormentas que afectarán a otras zonas del país.

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