Juanma Romero

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Valencia destina 100.000 euros de ayuda a Venezuela

El Ayuntamiento de València ha guardado este lunes un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento en memoria de las víctimas de los dos terremotos acontecidos en Venezuela. Al acto han asistido representantes de todos los grupos políticos municipales, así como miembros de la comunidad venezolana residente en la ciudad, que han querido rendir homenaje a las personas fallecidas y mostrar su apoyo a los afectados por la catástrofe.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que el Ayuntamiento ha activado una partida inicial de 100.000 euros destinada a ayuda humanitaria. Esa aportación se canalizará de forma coordinada con la Generalitat, las diputaciones y las entidades que trabajan sobre el terreno para responder a las necesidades más urgentes.