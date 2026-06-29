Juanma Romero

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Valenciaport aumenta sus beneficios un 8% y demanda un crédito de 160 millones para el período 2026-2030

Juanma Romero

Valenciaport ha cerrado las cuentas anuales del ejercicio 2025 con un importe neto de cifra de negocio consolidado de más de 163 millones de euros, lo que representa un crecimiento superior al 8 %, respecto a 2024.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, ha dado a conocer estas cifras en el Consejo de Administración, celebrado hoy en el Edificio del Reloj del Puerto de València. El resultado consolidado antes de impuestos superó los 43 millones de euros, produciéndose un incremento del 47,8% con respecto al año anterior, fruto de un esfuerzo de gestión y contención del gasto.

El Consejo de Administración también ha aprobado la autorización de una operación financiera por importe máximo de 160 millones de euros; un crédito necesario para la financiación del Plan de Inversiones correspondiente al período 2026-2030.

En otro orden de cosas, se ha resuelto otorgar la autorización a la empresa LCR HISPANICA SA para la prestación del servicio comercial de maniobras en líneas férreas y cualquier otro relacionado con las operaciones del tren, en los puertos de València y Sagunto. Con esta autorización Valenciaport ya cuenta con once empresas ferroviarias operando en sus instalaciones.