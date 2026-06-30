Albal, carril runner y La Grupeta, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión.

En la edición de esta semana el programa se marchará hasta Albal para conocer todos los detalles de la 34ª edición de su Volta a Peu. Representantes del Club Atletisme Albal, club organizador de la prueba junto a Atlos Eventos Deportivos, darán todos los detalles de la misma.

Se trata de una carrera adscrita al Circuit de Carreres de l´Horta Sud y además de tener una gran tradición ofrece dos distancias a los corredores de 5 y 10 kilómetros. El Club Atletisme Albal además tiene un interesante proyecto enfocado en el apoyo a los jóvenes atletas.

Por otro lado, Super Running conocerá a un club de reciente creación en Valencia denominado La Grupeta. Mª José Padilla, Raquel Veintimilla y Alida Bosch son las fundadoras de este grupo deportivo que poco a poco comienza tener más corredores en sus filas. Las fundadoras explicarán un poco la filosofía del club, sus retos, la actividad que desarrollan y las maneras de poder entrar en su comunidad.

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En el apartado de actualidad, Super Running hablará de la apertura al público del primer tramo de ampliación del Circuit València Ciutat del Running. Con esta actuación, la infraestructura específica para corredores ubicada en el Jardí del Túria suma sus primeros 700 metros de extensión dentro del proyecto que prolongará el trazado en dirección al mar. De esta forma, el Circuit València Ciutat del Running añade estos primeros 700 metros a los 5.731 originales en el tramo XII del Jardí del Túria, entre el Parc Gulliver y el Pont de Montolivet, manteniendo las mismas características técnicas y de confort que han convertido a esta instalación en un referente para la práctica del running y en uno de los más utilizados del mundo.