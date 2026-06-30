Juanma Romero

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BIOPARC Valencia, en la élite mundial de parques de animales

BIOPARC Valencia se consolida en el TOP 10 mundial de parques de animales y el TOP 5 de Europa

La excelente valoración y calidad de BIOPARC, le sitúa entre las mejores atracciones y experiencias de Valencia y en la élite de parques de animales con el TOP 10 mundial y TOP 5 europeo, según los portales turísticos de referencia como TripAdvisor o Minube.

Un reconocimiento que refleja el éxito del modelo de “ocio con causa” que acerca la belleza de la naturaleza salvaje para concienciar sobre su protección.

Centrándose en el atractivo que aportan los parques de animales a los destinos cosmopolitas más relevantes, este posicionamiento resulta especialmente significativo, puesto que, con sólo 18 años, BIOPARC ha logrado situarse en la élite mundial entre instituciones de larguísima trayectoria.

Igualmente se alinea con una de las principales tendencias de sostenibilidad, como es la naturalización de las zonas urbanas, liderando el concepto de refugio climático natural con una sensación térmica que ha llegado a situarse hasta 11º por debajo de la del centro de la ciudad.

Este verano es un momento excepcional para descubrir las crías de rinoceronte, chimpancés o elefantes, que aportan esperanza a los programas de conservación de estas especies en peligro de extinción.