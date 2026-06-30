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El Camp de Mestalla acoge la campaña solidaria 'Ningún hogar sin alimentos' junto a CaixaBank y la Fundación 'La Caixa'

El Camp de Mestalla ha acogido este martes el acto de la campaña solidaria ‘Ningún hogar sin alimentos’, impulsada por la Fundación ‘la Caixa’ y CaixaBank en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con el objetivo de visibilizar esta iniciativa y promover la participación ciudadana para ayudar a las personas y familias que más lo necesitan.

Inmaculada Ibáñez, directora de la Fundació VCF junto al embajador del Valencia CF, Ricardo Arias, la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, la responsable de la Acción Social de la entidad en la Comunitat Valenciana, Encarna Alcaide, y la responsable territorial de la Fundación ‘la Caixa’ en la Comunitat Valenciana, Soraya Casado, han visitado el punto de reparto de alimentos que el Banco de Alimentos desarrolla cada de forma periódica en el Camp de Mestalla, un espacio que, desde mayo de 2020, se ha consolidado como un punto de referencia para distribución de ayuda alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad.

Durante la visita se ha puesto en valor la importancia de este tipo de acciones para dar respuesta a necesidades básicas, como la alimentación, y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de personas. En España, cerca de 10 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza, lo que dificulta el acceso a una alimentación adecuada.