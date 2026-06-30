Juanma Romero

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FGV convoca un paro de un minuto para el 3 de julio

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha convocado un paro de un minuto el próximo viernes 3 de julio, a las 13 horas, en todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia, con motivo del 20 aniversario del accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 entre las estaciones de Plaça Espanya y Jesús y en el que fallecieron 43 personas.

Esta iniciativa ha sido acordada entre FGV y la representación sindical de los trabajadores en Valencia y Alicante en memoria de los fallecidos y heridos en este trágico suceso.

El paro podrá ser realizado por todos los trabajadores y afectará a todos los trenes y tranvías en circulación de Metrovalencia y TRAM d’Alacant que se detendrán en la estación por la que circulen en ese momento.

De forma paralela, las banderas del Palau de la Generalitat y de los diferentes edificios de titularidad autonómica en el conjunto de la Comunitat Valenciana ondearán a media asta durante 24 horas y se realizará un minuto de silencio durante el pleno del Consell.