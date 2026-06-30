Juanma Romero

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Joan Martínez, en el radar del Valencia CF

El Valencia CF sigue buscando central más allá del fichaje de Justin De Haas. Las salidas de Unai Núñez y de Eray Cömert abren una vacante de defensor diestro y el combinado de Mestalla peina el mercado en busca de un futbolista que complete la nómina de defensores a expensas de ver qué pasa con Mouctar Diakhaby y con José Copete KO todavía unos meses.

En este escenario, el conjunto valencianista ha preguntado por el joven valenciano del Real Madrid Joan Martínez. El interés confirmado por Superdeporte, es firme por un futbolista de una proyección gigantesca y que está muy bien valorado por los blancos.

El escollo principal que tiene la operación es el hecho de que el Madrid ha recibido numerosos intereses por hacerse con sus servicios y que deberá decidir cuál le convence más para el desarrollo del jugador.

El jugador de 18 años tiene un potencial altísimo. Ya ha ido convocado con el primer equipo madridista y de no ser por la lesión de ligamento cruzado que tuvo hace dos años muy probablemente hubiera ocupado el sitio de Raúl Asencio, al que aventaja en fundamentos tácticos y especialmente técnicos, siendo la salida de balón su principal fortaleza.

Natural de Alginet y militante en la cantera del Levante UD hasta que los blancos lo ficharon para su juvenil, llegó a entrar en una lista de Carlo Ancelotti a los 16 años, además de hacer una pretemporada con el primer equipo.

Este verano está jugando el Europeo Sub19 con la Selección Española y está por ver si este es el verano en el que abandona el Real Madrid y en qué condiciones el club madridista le deja salir.