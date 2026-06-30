Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marta Platel y la figura invisible de las criadas

Marta Platel ha pasado por Levante Televisión para hablar de su último libro `El baile de las criadas´.

El libro recibió recientemente el Premio de Novela Fernando Lara 2026.

La trama de la obra se traslada a la Barcelona 1941 con una joven, Melisa, que entra a trabajar como criada en casa de los Llebrera. Allí, y tras un baile, conoce a un hombre que cambiará por completo su vida.

Marta Platel no solo destaca en el libro cómo era la España de aquella época, bajo el yugo del franquismo y con los nazis instalados en la ciudad de Barcelona, sino también el papel de las criadas, figuras casi invisibles, pero poseedoras de grandes secretos de las familias para las que trabajaban.