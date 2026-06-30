Juanma Romero

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La música remember regresa este sábado a Valencia

La cuenta atrás ha comenzado para la gran celebración de la música remember. 'Homenaje a la Ruta 90's & 2MIL' volverá a convertir La Marina Norte de València en el punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música de los años 90 y 2000 con una única cita, como cada año, que tendrá lugar el sábado 4 de julio.

El evento volverá a reunir a los auténticos protagonistas de una época irrepetible. Todos los ruteros provenientes de varios rincones de España e incluso, de otros países volverán a compartir una jornada donde la música, la nostalgia y el espectáculo serán los grandes protagonistas.

Tres generaciones volverán a encontrarse en una edición que reunirá sobre un mismo escenario a los DJs y artistas más representativos de las principales salas de la histórica ruta valenciana.

La edición de este año supondrá un importante salto tecnológico. La organización ha renovado por completo el concepto escénico con un escenario totalmente revolucionado e invertido, diseñado con tecnología del siglo XXI para ofrecer una experiencia inmersiva desde cualquier punto del recinto.

El festival contará además con el mayor despliegue de Laser Show realizado hasta la fecha en la ciudad de València.

Los asistentes podrán vivir el espectáculo desde el interior del recinto rodeados de música, efectos visuales, iluminación, láser y pirotecnia sincronizada. Más información