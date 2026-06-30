Juanma Romero

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Plan Internacional se vuelca con Venezuela

Plan Internacional presentó recientemente su informe `De lo urgente a lo importante: la juventud en la reconstrucción tras la dana´.

En el mismo se destaca que la juventud pasó de ser víctima a protagonista en la reconstrucción.

Involucrados en infinidad de acciones sociales, Plan Internacional, ha trazado una hoja de ruta para ayudar a los damnificados por los terremotos de Venezuela.

Sandra Merchán, técnica comunitaria de Plan Internacional, habló de todo esto en Levante Televisión.