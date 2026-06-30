Juanma Romero

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El PSPV-PSOE se querella contra Carlos Mazón

El PSPV-PSOE ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por falso testimonio ante la Comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados.

Según fuentes del PSPV-PSOE, la querella se basa en las contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso el pasado mes de noviembre y la investigación del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la DANA, así como el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano en octubre de 2024.

En la querella el PSPV asegura que Carlos Mazón faltó a la verdad sobre varias cuestiones clave: el listado de llamadas; el itinerario que siguió tras la salida del restaurante El Ventorro; que sí conocía de la existencia de fallecidos; también habría faltado a la verdad sobre las ayudas remitidas por el Gobierno de España y destino de las mismas; y sobre las comunicaciones que mantuvo con la consellera Salomé Pradas.