Penélope Maestro

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València estrenará julio con sol y temperaturas estables en torno a los 32 grados

Penélope Maestro

La provincia de València comenzará el mes de julio con una jornada marcada por el tiempo estable, el predominio del sol y unas temperaturas que apenas experimentarán cambios respecto a los últimos días.

La previsión para este miércoles apunta a cielos despejados y soleados en todo el territorio, tanto en el interior como en la costa. En el conjunto de la Comunitat Valenciana podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en zonas del interior durante la segunda mitad del día, aunque no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin variaciones significativas y volverán a situarse entre los 30 y los 32 grados, manteniendo el ambiente plenamente veraniego.

De este modo, València estrenará el mes de julio con una jornada tranquila y estable, mientras las temperaturas más extremas seguirán concentrándose en otras zonas de España, donde el calor más intenso se espera de cara al próximo fin de semana.