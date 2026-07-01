Juanma Romero

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Betis y Espanyol, primeros rivales en liga para el Valencia CF y el Levante UD

La Liga 2026-27 ya tiene calendario. La competición arrancará oficialmente el domingo 16 de agosto, aunque habrá partidos el viernes y el sábado. Tres de los diez encuentros de esa primera jornada quedarán aplazados —los de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid— al estar afectados por los permisos de los internacionales que disputen las últimas fases del Mundial. Ni el Valencia ni el Levante se verán perjudicados por esa circunstancia, de modo que ambos debutarán en ese primer fin de semana de agosto. El Valencia lo hará en Mestalla ante el Betis, y el Levante visitará el campo del Espanyol.

En la segunda jornada, el Levante repetirá como visitante, esta vez en El Sadar ante Osasuna, mientras que el Valencia recibirá en Mestalla al Celta. El primer partido en casa del Levante llegará en la tercera jornada, con el Betis como rival en el Ciudad de Valencia, y el Valencia viajará ese mismo fin de semana a La Coruña para medirse al Deportivo en su primer desplazamiento liguero.

En cuanto a los derbis, el primero de la temporada se disputará el 3 de enero en el estadio Ciudad de Valencia. El Levante-Valencia de la jornada 18 será el estreno de ambos equipos en el año 2027. La segunda cita llegará el 7 de marzo, en la jornada 27, con Mestalla como escenario para el Valencia-Levante de la segunda vuelta.

La temporada cerrará el domingo 30 de mayo. El Levante lo hará en casa ante el Celta, y el Valencia viajará a Pamplona para visitar El Sadar y medirse a Osasuna.