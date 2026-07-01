Juanma Romero

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¿Cómo calculamos los días de vacaciones que nos corresponden?

El cálculo de vacaciones en España parte de un mínimo legal de 30 días naturales por año trabajado, equivalentes a 2,5 días por mes, según el Estatuto de los Trabajadores.

En la práctica, la mayoría de los convenios colectivos establecen el disfrute en 22 o 23 días laborables, excluyendo fines de semana y festivos del cómputo.

Los días de vacaciones son aquellos en los que la persona trabajadora ha elegido NO trabajar. Estos días deben ser laborales, ya que los festivos o días inhábiles el trabajador directamente no trabaja, a menos que su contrato establezca algo diferente.

Los trabajadores con jornada parcial tendrán los mismos días de vacaciones que los que tienen jornada completa, a pesar de que los primeros trabajan sólo cuatro horas al día (las vacaciones serían de cuatro horas ese mismo día).