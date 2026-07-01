La ciberdelincuencia en el Mundial de Fútbol, este jueves en Levante en Directe

En el Levante en Directe de este jueves a partir de las 14 horas, se va a poner el foco en los ciberdelincuentes que aprovechando grandes eventos desarrollan infinidad de ataques en la red. El Mundial de Fútbol es ahora mismo uno de los acontecimientos más proclives a todo esto ya que muchos expertos han etiquetado como la superficie de ataque más compleja de toda la historia debido al aumento de sedes, países implicados, plataformas digitales y millones de aficionados conectados en tiempo real.

Mientras los focos apuntan en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, los ciberdelincuentes llevan meses preparando estrategias para aprovechar el interés general que despierta esta competición. Desde campañas de phishing y smishing dirigidas a aficionados, hasta la venta fraudulenta de entradas, suplantaciones de marcas oficiales, ataques a infraestructuras críticas o intentos de interrupción de servicios digitales vinculados al evento.

Los grandes acontecimientos deportivos se han convertido en objetivo prioritarios para el cibercrimen porque concentran audiencias masivas, una enorme actividad económica y miles de organizaciones conectadas entre sí. Cuanto mayor es la expectación, mayor es también la oportunidad para los ciberdelincuentes.

Un experto de TrendAI, analizará cómo evolucionan las amenazas digitales alrededor de eventos globales como el Mundial de Fútbol 2026, qué tácticas están empleando los actores maliciosos y cuáles son los riesgos más relevantes para aficionados, organizaciones y operadores de infraestructuras críticas.

Noticias relacionadas

De esta manera, se hablará por ejemplo del papel que pueden desempeñar los grupos hacktivistas en un evento de estas características; el impacto económico que puede tener un ciberataque exitoso durante un gran evento deportivo; cómo han evolucionado las amenazas desde el Mundial de Catar 2022 hasta el Mundial 2026; si la inteligencia artificial está ayudando a los ciberdelincuentes a hacer más creíbles sus campañas de fraude; cuáles son los activos digitales más valiosos para los atacantes durante un Mundial; o si estamos preparados para proteger eventos globales cada vez más digitalizados.