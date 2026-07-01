Juanma Romero

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Definidos los festivos de 2027 en los que abrirán los establecimientos comerciales

El Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria bajo la presidencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha aprobado los once días festivos y domingos que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de la Comunitat Valenciana durante 2027, tal y como marca la ley autonómica.

En la reunión, el Observatorio ha aprobado por mayoría proponer a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio los siguientes once domingos y días festivos de apertura comercial para el año 2027:

3 de enero – Domingo. Campaña de Reyes.

10 de enero – Domingo. Rebajas de invierno.

26 de marzo – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.

29 de marzo – Lunes de Pascua. Acumulación de festivos.

2 de mayo – Domingo. Acumulación de festivos.

27 de junio – Domingo. Rebajas de verano.

10 de octubre Domingo – Acumulación de festivos.

1 de noviembre – Lunes. Acumulación de festivos.

28 de noviembre – Domingo. Campaña de Navidad.

6 de diciembre – Lunes – Campaña de Navidad. Acumulación de festivos.

19 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

Además, como novedad de este año, el Observatorio ha aprobado recomendar que los comercios, de acuerdo con sus respectivos ayuntamientos, puedan cambiar cualquiera de estos días festivos de apertura en caso que coincidan con alguna alerta meteorológica o sanitaria.