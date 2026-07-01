Penélope Maestro

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Nuevo episodio de calor y un jueves estable en la provincia de Valencia

El mes de julio comienza con un nuevo episodio de calor en buena parte de España. El avance de una dorsal favorecerá un ascenso de las temperaturas, mientras los avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas se activan en numerosas zonas del país, donde los termómetros volverán a acercarse a los 40 grados.

De cara al jueves, la Comunitat Valenciana iniciará la jornada con algunos intervalos de nubes bajas en la mitad sur, que podrían dejar precipitaciones débiles y dispersas. En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas se situarán entre los 30 y los 32 grados.

En la provincia de Valencia se espera un ambiente plenamente estable, tanto en las comarcas del interior como en el litoral. Los cielos permanecerán despejados o con escasa nubosidad y las temperaturas apenas experimentarán cambios, con máximas que volverán a rondar los 30-32 grados.

Julio comienza así con tiempo plenamente veraniego en la provincia de Valencia, en una jornada marcada por el sol y el calor moderado, una estampa que acompaña a la imagen de los girasoles en plena floración.