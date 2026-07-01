Juanma Romero

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Presentado el 138 Certamen Internacional de Bandas Ciutat de València

Juanma Romero

Este miércoles se ha presentado la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València” 2026, que este año cumple 140 años. El Certamen se celebrará del 15 al 19 de julio en el Palau de la Música. En esta edición actuarán un total de 44 sociedades musicales, 24 en concurso, 5 invitadas y 15 en actuaciones previas al concurso.

De las 44 agrupaciones que participarán en el certamen 31 son valencianas y 5 del resto del Estado, así como 8 internacionales de Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos. De las 24 bandas que tomarán parte en el concurso, 14 son valencianas, 4 son del resto de España (2 de Murcia, Tarragona y Almería). Además, el Certamen contará con la participación de 6 bandas extranjeras, que provienen de Lituania, 3 de Italia, Portugal y Países Bajos.

València se prepara para celebrar una edición histórica del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València”, que en 2026 cumple 140 años de vida. Una efeméride que refuerza la singularidad de un certamen nacido a finales del siglo XIX y consolidado hoy como una de las grandes referencias mundiales del ámbito bandístico.