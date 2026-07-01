Juanma Romero

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El Valencia Basket se asegura a Taylor hasta el 2028

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el alero norteamericano Kameron Taylor (1,98m, Hyattsville (Maryland), 05/10/1994, 31 años) para ampliar el contrato que le une con la entidad taronja, que, tras esta renovación, se extenderá hasta el final de la temporada 2027-28.

En su primera temporada como taronja, Taylor fue una de las piezas indispensables para conseguir el primer doblete de la historia de nuestro primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa de la campaña 2025-26, siendo el segundo mejor anotador (11,8 puntos) y el segundo jugador más valorado (13,3 créditos) del equipo en esta temporada histórica en la que disputó un total de 76 partidos, 64 de ellos como titular, con algo más de 23 minutos de media sobre el parquet.

Kameron regresaba la pasada temporada a la EuroLeague tras una breve participación anterior con el Maccabi Tel Aviv en 2021-22 y se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la competición en su posición con una tarjeta en la máxima competición europea de 11,8 puntos con un 38,7% de eficacia en triples, 4,4 rebotes y 2 asistencias para 13,6 créditos de valoración. Sus números en la Liga Endesa han sido muy similares, con 11,7 puntos con un 39,3% en tiros de tres, 4 rebotes, 2,1 asistencias y 1,4 recuperaciones para 13 créditos de valoración.