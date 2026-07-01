Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Valencia, capital del videojuego este fin de semana

Juanma Romero

La ciudad de València volverá a situarse este fin de semana en el centro de la industria del videojuego y la cultura digital con la celebración de Open World Now 2026, el mayor festival de videojuegos, e-sports y cultura digital de España, que tendrá lugar del 3 al 5 de julio en Feria València.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, a través de València Innovation Capital, dentro de su estrategia València Game City, una iniciativa que trabaja para consolidar la ciudad como uno de los principales polos europeos de la industria del videojuego, las tecnologías inmersivas y el talento digital.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet ha informado este miércoles que en esta edición se prevé superar los registros de la pasada edición, con un crecimiento estimado de entre el 10% y el 20% en asistencia. El encuentro reunirá a más de 20.000 asistentes únicos y generará más de 50.000 visitas a lo largo de sus tres jornadas, consolidándose como uno de los mayores eventos de público final celebrados en la ciudad.

Uno de los grandes protagonistas será la LAN Party, que alcanza su mayor dimensión desde la pandemia, con cerca de 2.000 participantes y un crecimiento del 15 % respecto a la edición anterior.

Open World Now reunirá en València a participantes procedentes de toda España y de más de una docena de países, tanto en sus competiciones internacionales como entre el público asistente.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la presencia de Nintendo con un espacio oficial de 200 metros cuadrados, PlayStation con zona propia de juego y Ubisoft, que participará por primera vez en València con contenidos exclusivos. Junto a ellas estarán presentes otras compañías líderes como Riot Games y Supercell.