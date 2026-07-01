Juanma Romero

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Valencia, pionera en probar un sillón para el baño para personas con parálisis cerebral

Juanma Romero

La playa del Cabanyal ha sido hoy el escenario de una prueba piloto impulsada por el Ayuntamiento de València para facilitar el baño adaptado a las personas con parálisis cerebral. Concretamente, la alcaldesa, María José Catalá, ha presentado el prototipo de un sillón ergonómico que podrá adaptarse a las sillas anfibias de los puntos de asistencia al baño, que ya están operativos en cinco playas del término municipal.

Tras acompañar a Iván, un joven con parálisis cerebral que ha disfrutado de “su primer baño en el mar con seguridad”, la alcaldesa ha celebrado esta iniciativa que, con la colaboración del Ayuntamiento, se ha materializado en el desarrollo de dos prototipos de asiento ergonómico diseñados para adaptarse a sillas anfibias

El Ayuntamiento de València ha colaborado en este proyecto con una subvención nominativa de 7.000 euros a ASPACE-AVAPACE, la empresa Kaldevi ha sido la proveedora de la silla anfibia sobre la que se acopla el asiento y el Centro Ortopédico Valencia ha desarrollado el prototipo.

Los principales puntos accesibles se encuentran en las playas de La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo, y están operativos hasta el 15 de septiembre. En las playas de El Saler y El Perellonet funcionan mediante cita previa

En 2025 se registraron 5.754 usos de este servicio

María José Catalá destaca que el Ayuntamiento destinó en 2025 cerca de 11 millones de euros en políticas de accesibilidad e inclusión y ha puesto en marcha más de 120 programas en colaboración con asociaciones de personas con discapacidad.