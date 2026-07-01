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¿Cuál es la zona de España donde las personas viven más?

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Segun diferentes estudios, en España alcanzar los 100 años es factible.

Eso sí, no en todas las zonas.

Navarra, Logroño, Soria, Segovia y Guadalajara son algunas de las provincias donde alcanzar el siglo de vida es más factible. En Sevilla, Cádiz y Málaga es más difícil.

El clima es el principal motivo de todo esto ya que las altas temperaturas son perjudicales en cuanto a la longevidad.

En España, cerca de 20.000 personas superan los 100 años. Por ello, ya somos el tercer país del mundo con mayor longevidad y mayor esperanza de vida. Solo están por delante de Suiza y Japón.