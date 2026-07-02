Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroEmpleo EdwardsMercado laboral ValenciaTráfico Valencia hoyrobo SorollaImserso Comunidad ValencianaParque acuático Comunitat Valenciana
instagramlinkedin
Braxton Key, adiós al Valencia Basket

Braxton Key, adiós al Valencia Basket

Juanma Romero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Braxton Key, adiós al Valencia Basket

Juanma Romero

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

El ala-pívot norteamericano Braxton Key termina su etapa en Valencia Basket tras finalizar su contrato y optar el jugador por otra propuesta para la próxima temporada, por lo que queda desvinculado del club taronja.

Braxton llegó con la temporada en marcha, a finales del mes de octubre de 2025, pero tuvo una rápida aclimatación al baloncesto europeo y desempeñó un papel importante en nuestra primera clasificación para la Final Four de la EuroLeague y la consecución del segundo título de la Liga Endesa.

Key llegó al VBC tras haber sido cortado por los Memphis Grizzlies de la NBA y ha participado en un total de 68 partidos con una tarjeta de 6,7 puntos, 3,6 rebotes, 0,8 recuperaciones y 0,5 tapones para 7,5 créditos de valoración.

TEMAS

Tracking Pixel Contents