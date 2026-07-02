Juanma Romero

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Braxton Key, adiós al Valencia Basket

El ala-pívot norteamericano Braxton Key termina su etapa en Valencia Basket tras finalizar su contrato y optar el jugador por otra propuesta para la próxima temporada, por lo que queda desvinculado del club taronja.

Braxton llegó con la temporada en marcha, a finales del mes de octubre de 2025, pero tuvo una rápida aclimatación al baloncesto europeo y desempeñó un papel importante en nuestra primera clasificación para la Final Four de la EuroLeague y la consecución del segundo título de la Liga Endesa.

Key llegó al VBC tras haber sido cortado por los Memphis Grizzlies de la NBA y ha participado en un total de 68 partidos con una tarjeta de 6,7 puntos, 3,6 rebotes, 0,8 recuperaciones y 0,5 tapones para 7,5 créditos de valoración.