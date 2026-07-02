Penélope Maestro

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El calor seguirá intensificándose este viernes en la provincia de València

Las altas temperaturas continuarán ganando protagonismo en la península durante los próximos días. La aproximación de una masa de aire muy cálida desde el oeste podría provocar un nuevo episodio de calor extremo en Europa occidental y desembocar en la segunda ola de calor del verano en España durante este inicio de julio.

De cara al viernes, la Comunitat Valenciana vivirá una jornada plenamente estable, con cielos despejados y soleados. Las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas de entre 32 y 34 grados en gran parte del territorio y valores que podrían alcanzar los 35 o 37 grados en zonas del interior.

En la provincia de Valencia, el ambiente será igualmente estable, con predominio del sol durante toda la jornada. Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto a las registradas este jueves, situándose las máximas entre los 30 y 32 grados, tanto en el litoral como en buena parte del interior.

La jornada estará acompañada, además, por una mar en calma en la costa valenciana, favoreciendo las actividades al aire libre y el disfrute de las playas en un ambiente plenamente veraniego.