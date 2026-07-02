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¿Cuál es el destino favorito en los viajes del Imserso?

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ya ha abierto el plazo para apuntarse a la temporada 2026/2027 de su programa de viajes.

El plazo para apuntarse, o renovar solicitud, termina el 10 de julio, pero no sólo es importante conocer esta fecha, sino que a partir de ahí, el proceso sigue el esquema habitual: en la segunda quincena de agosto se enviarán las cartas de acreditación con la clave necesaria para poder reservar. Después llegará el siguiente paso y si no hay cambios, la venta arrancará en septiembre, este año con posibilidad, para algunos, de viajar por sólo 50 euros y los primeros viajes comenzarán en octubre, como viene siendo habitual en este programa.

En total, se ofertan 879.213 plazas. La mayoría se concentra en la costa peninsular, que sigue siendo el destino principal para muchos usuarios. Son más de 440.000 plazas. A eso se suman los viajes a Baleares y Canarias, con más de 228.000, y un tercer bloque de escapadas que supera las 210.000.