Penélope Maestro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Evitar la fuga de cerebros, el gran reto de España

El inicio en el mercado laboral es muy complicado para los jóvenes españoles.

España está en los últimos puestos tanto en tasa de empleo juvenil, siendo el tercer país de la UE con un menor porcentaje de emprendedores entre los menores de 30 años.

Unos jóvenes que no logran acceder al mercado laboral ni como empleados, ni lanzando su propio proyecto.

España necesita darle la vuelta a esta situación para evitar la temida fuga de cerebros.