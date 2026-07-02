Juanma Romero

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Finalizan las 17 obras de emergencia de la Dana realizadas por la CHJ

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha concluido las 17 obras de emergencia ejecutadas para reparar los daños ocasionados por la DANA del 29 de octubre de 2024.

Tras más de un año y medio de trabajo, el Organismo culmina unas actuaciones que, además de recuperar los cauces y las infraestructuras dañadas, han permitido reforzar la resiliencia del dominio público hidráulico y mejorar la respuesta frente a futuras inundaciones.

Las actuaciones han supuesto un auténtico reto para el Organismo, que ha gestionado más de 220 millones de euros por la vía de urgencia.

Los trabajos se han desarrollado mayoritariamente en la provincia de Valencia, aunque también se han realizado intervenciones en zonas de Teruel, Cuenca y Castellón.

El Organismo ha actuado sobre los tramos más afectados por la riada, recuperando los daños ocasionados y, al mismo tiempo, aumentando la capacidad hidráulica del barranco para mejorar su comportamiento frente a futuros episodios de avenida.

Las obras de emergencia también han permitido recuperar varias infraestructuras estratégicas para garantizar el abastecimiento de agua, el regadío y la gestión de los recursos hídricos. Además de reparar los daños ocasionados por la DANA, las actuaciones han incorporado soluciones que refuerzan la seguridad y la resiliencia de estas instalaciones frente a futuros episodios extremos.