Juanma Romero

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Foios da inicio a la 34ª edición de Escènia

La edición XXIV del certamen ‘Escènia, mostra de teatre emergent’, organizada por el Ayuntamiento de Foios a través de la Concejalía de Cultura, ha arrancado sus sesiones al aire libre este miércoles en el patio de la Casa de los Artilleros con la producción local ‘L’excepció i la regla’, interpretada por los componentes de Foios Escola de Teatro (FET).

Los miembros de Foios Escola de Teatre, además de la pieza inaugural que tuvo lugar este miércoles, también pondrán el broche de oro el día de la entrega de premios, el viernes 10 de julio, a las 22 horas, cuando interpretarán ‘Les cunyades’, un homenaje a las mujeres de los años sesenta, amas de casa de mediana edad, esposas, madres y cuidadoras sin sueldo y sin aprecio.

Escènia se extenderá hasta el 10 de julio y reparte premios de hasta 4.000 euros para las representaciones ganadoras.

Se trata de unos festivales de teatro emergente más destacados del panorama artístico nacional.