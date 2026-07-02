Juanma Romero

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Kamila Borkowska, nuevo fichaje del Valencia Basket

El VBC ha alcanzado un acuerdo con la pívot Kamila Borkowska (23 años, Polonia, 2.01m) para que se incorpore al equipo la próxima temporada.

Kamila nació en la ciudad polaca de Mysłowice. Inició su carrera deportiva en el SMS PZKosz II Łomianki, donde disputó la segunda competición de su país entre 2017 y 2020.

A continuación, se incorporó a VBW Arka Gdynia, donde en su primer año estuvo en categorías inferiores, pero también disputando partidos con el equipo profesional. En 2021 pasó a formar parte del primer equipo, temporada en la que se estrenó en EuroLeague Women.

En la temporada 2024-25 fichó por otro equipo polaco, el MB Zaglebie Sosnowiec, con el que sobresalió en EuroCup Women con unos números de 18,5 puntos, 13,6 rebotes, 2,5 asistencias y 31,8 de valoración por encuentro.

Después de esa gran campaña en lo individual, Kamila salió de Polonia para aterrizar en Grecia de la mano de Athinaikos en 2025. Ya en pretemporada se midió a Valencia Basket en el torneo amistoso celebrado en Atenas en septiembre. Con el combinado griego siguió ganando experiencia en EuroCup Women.

A principios de este año regresó a Polonia, esta vez con la camiseta del LOTTO AZS UMCS Lublin con el que ganó la liga.

La pívot ha sido una jugadora habitual de las categorías de formación de la selección polaca, destacando su actuación en el Europeo U20 de 2022.

Desde 2021 también juega con la selección absoluta, habiendo participado en varios clasificatorios para Eurobasket.