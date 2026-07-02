Juanma Romero

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El Maratón Valencia 2026 anuncia los primeros nombres de la élite internacional

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha anunciado los primeros nombres de la élite internacional que peleará por ambiciosos objetivos el próximo 6 de diciembre. Al regreso de Yomif Kejelcha a Valencia para correr su segundo maratón tras su excelente debut en Londres (1:59:41) se une el de su compatriota Fotyen Tesfay. Ambos, poseedores actualmente de la segunda mejor marca mundial masculina y femenina, serán los grandes favoritos de una lista que incluye otros grandes protagonistas.

Y es que el Maratón Valencia 2026 contará también con los ganadores de la pasada edición, los kenianos John Korir (2:02:24) y Joyciline Jepkosgei (2:14:00) que volverán al rápido circuito valenciano con la intención de repetir victoria y bajar sus mejores registros conseguidos precisamente en Valencia en 2025.

En categoría masculina, Alexander Mutiso (2:03:11), Dawit Wolde (2:03:48), Nibret Melak (2:04:00), Leul Gebreselassie ganador de la prueba en 2018) o el noruego Awet Kibrab (2:04:24) son algunos de los nombres de este primer avance a la élite internacional con siete corredores por debajo de 2h04:30, y a los se seguirá añadiendo más candidatos a conseguir grandes registros y récords nacionales.

Lo mismo sucede en categoría femenina, donde otras mujeres correrán rápido para poner en aprieto el favoritismo de Tesfay o Jepkosgei. Es el caso de la estadounidense Emily Sisson (2:18:29) o la finesa Alisa Vainio (2:20:39) –ambas poseedoras de sus récords nacionales–, junto con la keniana Lilian Kasait (2:19:35) o la etíope Aberu Ayana (2:20:20). También hay muchas esperanzas depositadas en Ejgayehu Taye que no tuvo suerte en Valencia (pero posee 1h04:14 en medio maratón), o la debutante Winnie Jepkosgei.