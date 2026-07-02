Juanma Romero

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María José Catalá visita los trabajos de rehabilitación del monumento dedicado a las víctimas del metro

Juanma Romero

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado los trabajos de rehabilitación integral del monumento dedicado a las víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006.

A inicios de junio el consistorio adjudicó el contrato para la rehabilitación integral del Monumento a las víctimas del accidente a una empresa especializada en el campo de la restauración y reparación de la cerrajería y de la carpintería metálica, por un importe económico de algo más de 8.000 euros y con un plazo estimado de duración de un mes.

Los trabajos se han consensuado con la plataforma de víctimas y con la autora del monumento Anja Krakowski.

El monumento, financiado mediante una campaña de micromecenazgo y suscripción popular impulsada por la asociación de víctimas, está formado por cuatro tabiques de vidrio laminado, montados en dos ángulos de 90 grados sobre muretes de hormigón. Sobre ellos se sitúan 43 relojes blancos, uno por cada víctima, y siete relojes negros, que señalan la hora en que se truncó su vida (a las 13:03 horas).

Donado en 2016 al Ayuntamiento, el memorial se ubica en una pequeña zona ajardinada en el cruce de la calle de Sant Vicent Màrtir con Mestre y Roís de Corella, sobre la curva en la que se produjo el siniestro.