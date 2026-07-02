Moda internacional, talento valenciano y el aniversario de Atenea Sky protagonizan una nueva edición de Revista de Sociedad

La moda, el talento, la belleza y la actualidad social centrarán esta semana una nueva edición de Revista de Sociedad que llega este viernes a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión. El magazine ofrecerá un recorrido por algunos de los acontecimientos más destacados de la Comunitat Valenciana.

El programa abrirá con un análisis de la Paris Fashion Week Menswear, una de las pasarelas más influyentes del mundo. El periodista y experto en moda Josep Lozano repasará las tendencias que marcarán la próxima temporada y analizará la evolución de la industria desde uno de los grandes escaparates internacionales del diseño.

El espacio continuará con la visita de Vanessa Salvatierra, recientemente proclamada Miss Universe Comunidad Valenciana, que compartirá cómo afronta su preparación para representar a la Comunitat Valenciana en la final de Miss Universe Spain. Junto a los directores del certamen, abordará la evolución de un concurso que hoy pone el foco en la formación, la personalidad, el liderazgo y el compromiso social de sus participantes.

El programa también mostrará cómo fue la celebración del tercer aniversario de Atenea Sky, uno de los espacios más emblemáticos del centro de Valencia. Una velada inspirada en el mítico Cabaret Tropicana de La Habana reunió a representantes del mundo empresarial, cultural y social en una noche marcada por el espectáculo, la música y un ambiente exclusivo.

La belleza tendrá igualmente su espacio con un reportaje desde Rafa Girbés Peluqueros, donde se presentará QIQI, un innovador tratamiento capilar que destaca por sus resultados y por su capacidad para transformar el cabello.

Como cada semana, el programa también repasará la actualidad festiva con la Gran Fira de València, además de acercar a los espectadores algunas de las noticias más destacadas de la Comunitat Valenciana, entre ellas la tradicional Trobada de Nanos i Gegants de Vinaròs y el Festival de Teatro Clásico de L'Alcúdia de Elche, dos citas que ponen en valor el patrimonio cultural y las tradiciones de Castellón y Alicante.

Como broche final, Revista de Sociedad se despedirá con música de la mano de Aitana y su éxito "Superestrella", un tema que continúa cosechando un gran éxito entre el público y que se está consolidando como una de las firmes candidatas a convertirse en la canción del verano de 2026.

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Una edición que vuelve a combinar tendencias internacionales, talento valenciano, cultura, belleza y actualidad para acercar a los espectadores las historias y protagonistas que marcan la vida de nuestra Comunitat Valenciana.