Juanma Romero

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El Valencia Basket oficializa la salida de Isaac Nogués

El Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta Isaac Nogués para rescindir la temporada restante del compromiso que tenía con la entidad taronja, por lo que queda desvinculado de nuestro Club después de formar parte de la plantilla que consiguió el primer doblete de nuestro primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

Valencia Basket quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Nogués durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Isaac Nogués llegó a Valencia Basket en el verano de 2025 como agente libre tras haber jugado la temporada anterior con el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers, los Rip City Remix. En su periplo como jugador taronja, Isaac ha participado en 33 partidos entre Liga Endesa, EuroLeague y la Supercopa Endesa.

Uno de los posibles podría ser el Joventut de Badalona, club en el que se formó.