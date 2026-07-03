Penélope Maestro

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El calor marcará el inicio del fin de semana en la provincia de València

La previsión meteorológica apunta a que las altas temperaturas seguirán intensificándose durante los próximos días. A partir del domingo podría comenzar una nueva ola de calor en España, favorecida por una situación de bloqueo atmosférico que mantendría el ambiente muy cálido durante buena parte de julio en amplias zonas de la Península.

De cara al sábado, la Comunitat Valenciana disfrutará de una jornada plenamente estable, con cielos completamente despejados tanto en el litoral como en el interior. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33 grados en la costa, mientras que en las comarcas del interior podrán alcanzar los 34 a 36 grados.

En la provincia de Valencia, el fin de semana comenzará con tiempo estable y soleado en todo el territorio. Los termómetros volverán a superar los 31 grados durante las horas centrales del día, manteniendo un ambiente plenamente veraniego.

Además del calor diurno, las noches seguirán siendo muy cálidas. Se esperan noches tropicales e incluso tórridas durante todo el fin de semana, con temperaturas mínimas elevadas que dificultarán el descanso, especialmente en el litoral y en las zonas más urbanizadas.