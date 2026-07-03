Laura Roca

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Cinco minutos al día reducen el riesgo de muerte prematura

Cinco minutos al día pueden marcar la diferencia para la salud. Incorporar actividad física diaria, aunque sea durante periodos muy cortos, es el hábito que más ayuda a reducir el riesgo de muerte prematura.

Gestos sencillos como caminar a paso ligero, subir escaleras en lugar de usar el ascensor, levantarse después de pasar mucho tiempo sentado o hacer una breve rutina de fuerza pueden aportar grandes beneficios.

También es recomendable salir a tomar el aire y exponerse a la luz natural.

Mantenerse activo de forma constante, con actividad física de intensidad moderada o vigorosa, se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. A veces, solo hacen falta cinco minutos para empezar a cuidar la salud.