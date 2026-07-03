Juanma Romero

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Diana Morant será la candidata del PSPV a las elecciones autonómicas

El PSPV ya tiene candidata con la que concurrir a esos comicios del próximo año: Diana Morant.

La secretaria general de la federación y ministra de Ciencia es la ratificada como la cabeza de cartel del partido después de que el plazo se haya cerrado sin que haya postulaciones alternativas.

Morant todavía continuará como ministra.

El objetivo de Morant pasa por ser la primera mujer en presidir la Generalitat Valenciana.

Diana Morant realizó el anuncio de su candidatura este pasado jueves en Gandia, localidad donde fue alcaldesa.

El lema de su proyecto político va a ser el de `Recuperar lo que importa´.

Servicios públicos, la vivienda y la reconstrucción van a ser los principales ejes sobre los que transite el mismo.