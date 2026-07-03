Juanma Romero

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Péres Llorca preside el minuto de silencio en memoria de las víctimas del metro

Juanma Romero

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Metrovalencia de 2006.

La concentración, realizada a las puertas del Palau de la Generalitat, ha contado también con la presencia del resto de miembros del Consell.

La Generalitat ha anunciado que las banderas del Palau de la Generalitat y del resto de edificios autonómicos ondearán a media asta durante toda la jornada del viernes. Además, el pleno semanal del Consell guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, señaló esta semana que este aniversario debe servir para mantener vivo el recuerdo de quienes fallecieron y seguir reforzando la seguridad del sistema ferroviario valenciano para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.