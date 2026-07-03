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Los riesgos de presentar la declaración de renta fuera de plazo

Cuando una declaración se presenta después del plazo, pero de forma voluntaria y sin requerimiento previo de la Agencia Tributaria, no se aplica una sanción directa sino un recargo que aumenta con el tiempo transcurrido desde el final del plazo. Ese recargo puede empezar siendo reducido en los primeros meses, 1% por mes, pero se incrementa progresivamente hasta alcanzar porcentajes significativos si el retraso se prolonga. La lógica de este sistema es incentivar la regularización espontánea, de modo que cuanto antes se presente la declaración, menor será el impacto económico.

La situación cambia de forma notable si es la propia Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y emite un requerimiento. En ese caso ya no se trata de un recargo sino de una sanción administrativa que puede oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad dejada de ingresar. La cuantía final depende de factores como la gravedad del incumplimiento, la existencia de ocultación o la reiteración de la conducta, lo que puede convertir un simple olvido en una penalización mucho más elevada.

Incluso cuando el resultado de la declaración es a "devolver", la obligación de presentarla en plazo sigue vigente y su incumplimiento también puede conllevar consecuencias económicas. En estos casos se contemplan sanciones fijas que pueden situarse en torno a 100 euros si se regulariza de forma voluntaria y hasta 200 euros si ha mediado requerimiento previo.