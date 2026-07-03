Tot és Festa repasa la diversidad LGTBI en las fallas mientras arranca la carrera hacia la Corte de Honor

La actualidad fallera y la cultura valenciana vuelven a darse la mano en una nueva edición de Tot és Festa, que esta semana combina historia, actualidad y debate en un programa marcado por el inicio de las preselecciones y por una mirada a las Fallas como vehículo de inclusión, creatividad y compromiso social. Coincidiendo con la celebración de la Semana del Orgullo y la celebración de los Gay Games en València, Javier Valiente protagonizará una nueva entrega de su sección `Tot és fusta´ dedicada a la historia de las Fallas con un recorrido por algunos de los proyectos que, a lo largo de los años, han visibilizado al colectivo LGTBI. Un viaje por escenas, ninots y críticas que demuestran cómo el arte fallero ha sabido reflejar la evolución de la sociedad valenciana y convertirse, también, en un altavoz de la diversidad y la igualdad.

El programa pondrá además en valor la creatividad de Javier Valiente con motivo de la nueva campaña de la Feria de Julio de la ciudad de València, diseñada por el propio colaborador. Una propuesta gráfica que reivindica el carácter abierto, festivo y mediterráneo de una de las celebraciones más emblemáticas del verano valenciano y que será analizada junto a Jaume Bronchud y el resto del equipo.

La emoción llegará con el inicio de las preselecciones a Fallera Mayor de València 2027, el momento en el que cientos de candidatas comienzan el camino hacia la Corte de Honor y las máximas representaciones de la fiesta. Tot és Festa acompañará este arranque de un proceso que despierta cada año una enorme expectación entre las comisiones falleras y que marca el verdadero inicio del nuevo ejercicio fallero.

Como cada semana, la actualidad se analizará en una nueva tertulia en la que participarán el propio Javier Valiente, Jorge Guarro, Diego Palacios y Cristina Estévez. La mesa abordará algunos de los asuntos que centran la conversación festiva, entre ellos el balance de las Hogueras de Alicante, la repercusión de otras celebraciones populares como las de Burgos, así como el debate sobre la organización de la ofrenda y los retos que plantea el continuo crecimiento del censo fallero. Un intercambio de opiniones que volverá a ofrecer diferentes puntos de vista sobre el presente y el futuro de la fiesta.

Según explica Jaume Bronchud, “las Fallas siempre han sabido reflejar la sociedad en la que viven. Hablar de diversidad, de tradición o de organización es, en el fondo, hablar de cómo queremos que siga creciendo nuestra fiesta”.

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Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, los domingos a las 14 y 22.30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 horas.