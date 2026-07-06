Ana Soto, la invitada de este martes en Levante en Directe

En el Levante en Directe de este martes a las 14 horas en Levante Televisión, la invitada será Ana Soto. La artista marbellí va a ser la telonera en la mitad de los espectáculos que ofrecerán en España Romeo Santos y Prince Royce.

Ana Soto ha irrumpido con fuerza en el panorama musical gracias a su talento vocal y a una personalidad artística que destaca por su autenticidad. Su salto a la visibilidad internacional se produjo tras ser seleccionada por el mismísimo Romeo Santos para interpretar en directo la voz femenina de El Pañuelo durante la gira Fórmula Vol. 3 Tour en julio de 2023.

Su propuesta artística se define por una voz sensual y una identidad musical muy marcada, en la que conviven influencias del flamenco-pop con una afinidad orgánica hacia los ritmos caribeños. Esta combinación le permite transitar con soltura entre distintos géneros, consolidando un estilo versátil que empieza a captar la atención de la industria.

La artista llega a esta gira después del lanzamiento de `La Curita´, sencillo incluido en el álbum recopilatorio Aventura en Tumbao, un proyecto que reinterpreta composiciones de Anthony Romeo Santos desde una nueva perspectiva musical.

En esta etapa de crecimiento, Ana Soto firma uno de sus proyectos más representativos con `La Curita´, un reciente sencillo incluido en el recopilatorio Aventura en `Tumbao´, una producción de Mayimba Music que revisita composiciones de Romeo Santos desde una nueva perspectiva sonora. La grabación reúne a músicos como Diego Camacho (percusión), Dante Vargas (trompeta), Alex Zapata (trombón), Carlos Martín Carle (guitarra eléctrica) y Giovanni Machuca (piano y bajo), con arreglos de Pedro Jesús.

En esta reinterpretación, la artista imprime su sello personal al fusionar matices flamencos con arreglos de salsa contemporánea, dando lugar a una propuesta fresca que refleja su evolución creativa. Con este lanzamiento, Ana Soto se posiciona como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la escena musical actual.

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Cabe destacar que Ana Soto actuará en Valencia el próximo 24 de julio en el estadio Ciutat de València.