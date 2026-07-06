Juanma Romero

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Carlos Corberán extiende su contrato hasta el 2028

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Carlos Corberán hasta 2028.

El Club amplía un año más la vinculación contractual del técnico, una decisión que tiene el objetivo de consolidar las bases del proyecto deportivo con la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas.

Este movimiento cuenta con el total respaldo del presidente, Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos.

Carlos Corberán (Cheste, 07/04/1983) ha dirigido al Valencia CF en 67 partidos oficiales desde su llegada en diciembre de 2024. Más información