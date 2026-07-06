Juanma Romero

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Decretado el máximo nivel preemergencia y restricción al tránsito en los parques naturales

La Generalitat ha establecido el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana desde este lunes, 6 de julio, hasta el próximo jueves, 9 de julio, ambos inclusive.

La decisión se ha adoptado a través de una resolución conjunta emitida por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio ante las condiciones de “riesgo extremo de incendios forestales declarado en toda la Comunitat Valenciana, anudado a un episodio de temperaturas significativamente elevadas con posibilidad de tormentas secas en el interior.

Esta declaración del nivel máximo de riesgo supone la entrada en vigor de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal.

También figura la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.