Juanma Romero

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Minuto de silencio por el doble crimen machista de Alicante

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido este lunes en Soneja un minuto de silencio en señal de condena por el asesinato de una madre y su hija en la partida de El Fenollar, en Alicante, consideradas víctimas de violencia sobre la mujer.

El acto de homenaje y rechazo a la violencia machista se ha celebrado coincidiendo con la presencia del jefe del Consell en la localidad castellonense, desde donde sigue la evolución del incendio forestal declarado en el término municipal de Soneja.

El Ayuntamiento de Valencia también ha guardado un respetuoso minuto de silencio frente a las puertas del consistorio valenciano.