Penélope Maestro

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La ola de calor mantiene a València en aviso naranja con temperaturas de hasta 44 grados

La segunda ola de calor del verano continuará este martes dejando una jornada de calor extremo en la provincia de València. La previsión mantiene activado el aviso naranja por altas temperaturas, en un episodio que se prolongará durante al menos tres días y que volverá a situar los termómetros por encima de los 40 grados en algunos puntos.

El día comenzará con cielos despejados y ambiente soleado tanto en el interior como en el litoral de la provincia. Sin embargo, durante la segunda mitad de la jornada aumentará la nubosidad en el interior, donde no se descarta la aparición de chubascos que podrían ir acompañados de tormenta de forma ocasional.

Las temperaturas volverán a ser las grandes protagonistas. En numerosos municipios de la provincia se alcanzarán los 37 grados, mientras que en amplias zonas de València las máximas oscilarán entre los 39 y los 40 grados. En el sur de la provincia se registrarán los valores más extremos del episodio, con temperaturas que podrán situarse entre los 42 y los 44 grados.

Ante estas previsiones, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación y extremar las precauciones con los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

La previsión confirma que la segunda ola de calor del verano seguirá dejando un ambiente muy caluroso en la provincia de València, donde el calor continuará marcando el inicio de la semana.